Cybermobbing & Co.: Städtebund will gegen digitale Gewalt vorgehen

Digitale Gewalt betrifft immer mehr Frauen – der Österreichische Städtebund will daher Maßnahmen ergreifen. Das Thema wurde auch in der aktuellen Tagung der österreichischen Frauenbeauftragten aufgegriffen.

Am Dienstag und Mittwoch tagen in Klagenfurt die Frauenbeauftragten des österreichischen Städtebundes. Im Fokus steht klar das Thema „Digitale Gewalt“. Diese sei längst kein Randphänomen mehr. Stalking, Cybermobbing und Übergriffe im Netz würden Frauen in allen Lebensbereichen treffen. Daher stellt Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) klar: „Digitale Räume sind Teil unseres öffentlichen Lebens. Und auch dort müssen Frauen sicher sein!“

Digitale Gewalt im Fokus

Die Städtebund-Vertreterinnen aus Klagenfurt, Wien, St. Pölten, Graz, Salzburg und Villach sind sich daher einig: Betroffene müssen geschützt werden. Im Rahmen der Tagung wird daher beleuchtet, welche Maßnahmen Städte und Gemeinden dafür ergreifen können. Auch die Prävention soll sichtbar gestärkt werden.