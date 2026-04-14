Heimtückischer Betrug: Rechnung war echt – Kontodaten nicht

Inzwischen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass sich der Betrüger am 13. April 2026 in den Email-Account des Kärntner Bauunternehmens gehackt hatte. So konnte er die gefälschte Rechnung versenden. Der Kunde – ein 57-jähriger Klagenfurter – ahnte davon nichts. Immerhin handelte es sich um tatsächlich durchgeführte Umbauarbeiten. Der Mann überwies mehrere zehntausend Euro an ein deutsches Konto. Erst später flog der Betrug auf. In der Folge wurde Anzeige erstattet.