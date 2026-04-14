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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Mann, der sich die Hände vors Gesicht schlägt und Geldscheine im Hintergrund.
Zu einem heimtückischen Betrug kam es in Kärnten.
Klagenfurt
14/04/2026
Unternehmen gehackt

Heimtückischer Betrug: Rechnung war echt – Kontodaten nicht

Ein Betrüger versendete im Namen eines Kärntner Bauunternehmens eine Rechnung für tatsächlich durchgeführte Umbauarbeiten. Der Kunde zahlte auf das falsche Kontor ein; verlor mehrere zehntausend Euro.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Inzwischen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass sich der Betrüger am 13. April 2026 in den Email-Account des Kärntner Bauunternehmens gehackt hatte. So konnte er die gefälschte Rechnung versenden. Der Kunde – ein 57-jähriger Klagenfurter – ahnte davon nichts. Immerhin handelte es sich um tatsächlich durchgeführte Umbauarbeiten. Der Mann überwies mehrere zehntausend Euro an ein deutsches Konto. Erst später flog der Betrug auf. In der Folge wurde Anzeige erstattet.

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