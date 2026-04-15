Große Trauer: 16-Jähriger wird nun beigesetzt

Vergangenen Donnerstag kam es im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 16-Jähriger sein Leben lassen musste. In Ebenthal herrscht nun große Trauer.

In Klagenfurt-Ebenthal ereignete sich am 9. April ein tragisches Unglück. Ein 16-Jähriger Motorradlenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in einer Kurve unter ein Auto. Der junge Felix überlebte den Unfall leider nicht, er verstarb noch an der Unfallstelle. Beim Rettungseinsatz vor Ort war auch die Feuerwehr Zell-Gurnitz, für die der Einsatz besonders schwierig war, handelte es sich bei Felix doch um ein ehemaliges Mitglied.

„Jeder darf kommen, wenn er Abschied nehmen möchte“

Doch die größte Trauer herrscht innerhalb der Familie, die eine Werkstatt in Ebenthal betreibt und den viel zu frühen Verlust ihres Sohnes hinnehmen musste. In den sozialen Medien erklären sie: „Jeder darf kommen wenn er Abschied nehmen möchte.“ Am 18. April besteht ab 9 Uhr die Möglichkeit zur persönlichen Abschiednahme in der Aufbahrungshalle Ebenthal. Die Seelenmesse findet am Sonntag, den 19. April, um 15 Uhr in der Pfarrkirche Maria Hilf in Ebenthal statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 06:38 Uhr aktualisiert