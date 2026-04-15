Polizeihund stoppt flüchtenden Autodieb in Klagenfurt

In Klagenfurt erwischte ein 36-Jähriger gestern einen Mann, der gerade ein Firmenauto klauen wollte. Ein Hund wurde zum Held des Tages.

Ein 36-jähriger Klagenfurter rief am Nachmittag des 14. April die Polizei. Der Grund: Er hatte einen vorerst Unbekannten dabei beobachtet, wie dieser in der Welzenegger Straße in ein Firmenauto einstieg und darin herumhantierte. Der 36-Jährige konfrontiert den Mann, der sich als Mitarbeiter der Firma ausgab und dann flüchtete. Die Polizei reagierte rasch: „Es wurde eine sofortige Fahndung eingeleitet und der Flüchtige konnte nach kurzer Zeit von einer Polizeidiensthundestreife angehalten und festgenommen werden.“

Kurzschließen nicht funktioniert

Wie die Beamten mitteilen, handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Der Mann war geständig und gab zu, dass er versucht habe, des Fahrzeug in Betrieb zu nehmen und damit davonzufahren. Dabei habe er versucht den PKW kurzzuschließen, was ihm nicht gelungen sei. „Der Mann wird nach Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 06:48 Uhr aktualisiert