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/ ©fotolia.com/Canva Montage 5 Minuten
Auf dem Bild bei 5min.at sieht man wie jemand versucht in ein Auto einzubrechen.
In Klagenfurt versuchte gestern ein Mann, ein Firmenauto kurzzuschließen.
Klagenfurt
15/04/2026
Angezeigt

Polizeihund stoppt flüchtenden Autodieb in Klagenfurt

In Klagenfurt erwischte ein 36-Jähriger gestern einen Mann, der gerade ein Firmenauto klauen wollte. Ein Hund wurde zum Held des Tages.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)

Ein 36-jähriger Klagenfurter rief am Nachmittag des 14. April die Polizei. Der Grund: Er hatte einen vorerst Unbekannten dabei beobachtet, wie dieser in der Welzenegger Straße in ein Firmenauto einstieg und darin herumhantierte. Der 36-Jährige konfrontiert den Mann, der sich als Mitarbeiter der Firma ausgab und dann flüchtete. Die Polizei reagierte rasch: „Es wurde eine sofortige Fahndung eingeleitet und der Flüchtige konnte nach kurzer Zeit von einer Polizeidiensthundestreife angehalten und festgenommen werden.“

Kurzschließen nicht funktioniert

Wie die Beamten mitteilen, handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Der Mann war geständig und gab zu, dass er versucht habe, des Fahrzeug in Betrieb zu nehmen und damit davonzufahren. Dabei habe er versucht den PKW kurzzuschließen, was ihm nicht gelungen sei. „Der Mann wird nach Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 06:48 Uhr aktualisiert
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