Ministerin trainiert mit Kärntner Inklusionsteam

Mitten im Training bekam ein Kärntner Sportteam besonderen Besuch: In der Bowlingarena in Klagenfurt schaute Bundesministerin Claudia Bauer vorbei – und machte gleich selbst mit.

Hoher Besuch beim DSG Team Grafenstein: Im Rahmen ihrer Kärnten-Tour besuchte Bundesministerin für Europa, Integration und Familie im Bundeskanzleramt sowie Vizepräsidentin der SPORTUNION Österreich, Claudia Bauer, den Sportverein in der Cine City Bowlingarena in Klagenfurt. Statt nur zuzusehen, griff sie selbst zur Bowlingkugel und trainierte gemeinsam mit den Kärntnern. Mit dabei war auch Ulrich Zafoschnig, Präsident der SPORTUNION Kärnten.

©Auer/DSG Kärnten Der DSG Grafenstein freute sich über den Besuch … ©Auer/DSG Kärnten … von Ministerin Claudia Bauer.

Sport, Teamgeist und Inklusion

„Sie zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Treffsicherheit, der Konzentration und dem starken Teamgeist unserer Truppe“, so der DSG stolz. Das Team steht für gelebte Inklusion im Sport. Umso größer war die Freude über den Besuch – auch, weil sich die Ministerin Zeit für Gespräche mit den Sportlern nahm.

Einladung nach Wien

Mit dem Besuch kam eine weitere besondere Überraschung: Die Sportler wurden zu einem Besuch ins Bundeskanzleramt eingeladen. Anlass sind die kommenden Special Olympics Sommerspiele in Wien. „Für unsere Sportlerinnen und Sportler ist dies eine riesige Motivation für die kommenden Wettkämpfe und eine große Ehre, die sportlichen Leistungen in einem so offiziellen Rahmen würdigen zu dürfen“, erklärt der DSG.