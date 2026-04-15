Beste Haltestelle Österreichs: Klagenfurt mischt mit

Eine Bushaltestelle aus Klagenfurt hat es bereits jetzt ganz nach oben geschafft: Die Haltestelle „Klagenfurt Lakeside Park“ ist unter den Top-Kandidaten bei der Wahl zur besten Haltestelle des Landes, wie der VCÖ informiert. Jetzt liegt es an den Fahrgästen, wer gewinnt.

Was die Haltestelle besonders macht

Dass gerade diese Haltestelle ins Rennen geht, ist kein Zufall. Sie erfüllt viele Kriterien, die heute im öffentlichen Verkehr wichtig sind. Sie ist barrierefrei erreichbar, bietet Schutz vor Wetter, Sitzmöglichkeiten und zeigt Fahrpläne sowohl digital als auch klassisch an – inklusive Infos in Echtzeit. Dazu kommt ein Punkt, der immer wichtiger wird: Die Haltestelle ist ein kleiner Verkehrsknoten. Dort gibt es etwa Leihfahrräder, E-Bikes, Carsharing und Abstellplätze für Räder. Sogar eine Paketstation ist integriert.

Fährst du mit den Öffis? Manchmal. Regelmäßig. Ich bin meist mit dem Auto unterwegs.. Ich gehe zu Fuß. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Abstimmung läuft

Organisiert wird die Wahl von der Mobilitätsorganisation VCÖ. Insgesamt wurden 27 Haltestellen aus ganz Österreich nominiert, pro Bundesland tritt jeweils eine an. Bis 30. April können Fahrgäste online für die beste Haltestelle abstimmen. Am Ende zählt eine Mischung aus Jurybewertung und Publikumsvoting.

Teurer Sprit bringt zum Umdenken

Hinter der Aktion steckt mehr als nur ein Wettbewerb. Gute Haltestellen sollen Menschen dazu bringen, öfter auf Bus und Bahn umzusteigen. Gerade jetzt, wo Sprit teuer ist, kann das auch für viele ein finanzieller Vorteil sein. Gleichzeitig helfen mehr Öffi-Nutzer, Staus und Verkehr zu reduzieren. VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk erklärt: „Nichts überzeugt stärker als ein umgesetztes Beispiel aus der Praxis. Wir wollen mit dieser Wahl aufzeigen, wie qualitätsvolle Bushaltestellen aussehen können und damit auch Gemeinden und Städte motivieren, ihren Haltestellen mehr Augenmerk zu schenken.“