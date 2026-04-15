Zeit für Luxus: Kärntner Star wirbt jetzt für Diamantuhren

Larissa Marolt nimmt sich ab sofort Zeit für die Zeit. Damit sie immer weiß, welche Stunde ihr geschlagen hat, trägt sie jetzt eine Jacques-Lemans-Uhr und ist Werbeträgerin der Firma.

Auf seiner Burg Taggenbrunn bei St. Veit an der Glan, die Alfred Riedl inzwischen mit Millionenaufwand zu einer Firmenfestung ausgebaut hat, erzählt er den zahlreich erschienenen Pressevertretern, wie alles mit der RTL-Vize-Dschungelkönigin und gut gebuchten Schauspielerin begann: „Schuld“, dass es zu dazu kam, war ausgerechnet der 80. Geburtstag von Otto Retzer in Velden. „Da bin ich ihr begegnet und dachte mir, ein hübsches Mädel, dazu vielbeschäftigte Schauspielerin, das wäre ja was für eine Zusammenarbeit“, erzählt Alfred Riedl, Chef und Uhrenfabrikant, dessen zahlreichen Kreationen immerhin in 123 Ländern zu kaufen sind.

„Diamant und Marolt – das hat was“

Weil er zugleich daran arbeitete, eine „Jacques Lemans“ mit Diamanten bestückt auf den Markt zu bringen, war man sich an jenem lauschigen Herbstabend am Wörthersee im Vorjahr alsbald handelseins. „Diamant und Marolt, das hat was, das ist auch die richtige Uhr zum Edelstück der Filmbranche“, schwärmte Riedl. Larissa gab das Lob natürlich ihrem neuen Geschäftspartner zurück: „Die Zusammenarbeit mit Jacques Lemans verbindet Kärntner Bodenständigkeit mit internationaler Strahlkraft. Als Frau ist es mir wichtig, unabhängig zu sein und meinen eigenen Weg zu gehen – genau dafür steht für mich auch Female Empowerment. Die Jacques-Lemans-Diamantuhren sind Ausdruck von Persönlichkeit und Stärke und begleiten mich in meinem Alltag zwischen Erdung und internationalen Tätigkeiten.“

©Josef Bodner

Kärntner Wurzeln und starke Werte

Lob kam auch von Michaela Riedl: „Als Familienbetrieb steht Jacques Lemans für Authentizität, Selbstverwirklichung und starke Werte. Mit Larissa Marolt haben wir eine Persönlichkeit gefunden, die unsere Kärntner Wurzeln mit internationaler Präsenz verbindet und diese Haltung auf natürliche Weise verkörpert. Gemeinsam zeigen wir, wie Tradition und internationale Ausrichtung harmonisch zusammenwirken.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 10:31 Uhr aktualisiert