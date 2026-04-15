„Mehrere Optionen“ – doch KAC-Angreifer bleibt in Klagenfurt

Damit setzt der Verein ein klares Zeichen für nachhaltige Nachwuchsarbeit. Denn Van Ee ist ein echtes Eigengewächs. Er hat seine komplette Eishockey-Ausbildung beim EC-KAC durchlaufen und sich Schritt für Schritt nach oben gearbeitet. Sein Debüt in der Kampfmannschaft gab er bereits mit 18 Jahren. Seit der Saison 2023/24 gehört er fix zum Stammteam. Insgesamt kommt der Angreifer bereits auf über 200 Spiele für die Rotjacken. Dabei sammelte er 60 Scorerpunkte. Seine Leistungen blieben auch international nicht unbemerkt. Seit 2022 gehört Van Ee zum Kreis des österreichischen Nationalteams und ist auch aktuell wieder Teil der WM-Vorbereitung.

„Es gab mehrere Optionen“

Head-Coach Kirk Furey freut sich über die Vertragsverlängerung: „Seine professionelle Einstellung, mit der er an jedem Tag zur Arbeit erscheint, ist auch für seine Mitspieler vorbildhaft. Parallel hat sich sein spielerisches Vermögen in den letzten Jahren sehr gut entwickelt.“ Und auch Van Ee selbst ist happy: „Es gab für mich hinsichtlich der Zukunft mehre Optionen, meine oberste Priorität war aber immer der EC-KAC, dementsprechend glücklich bin ich, dass ich nun auch langfristig bei meinem Heimatklub bleibe.“