Klagenfurter Volkspartei nahm wichtige personelle Weichenstellung vor

Bei einem Sektionstag der Klagenfurter Volkspartei am 8. April 2026 wurde Philipp Schasché zum neuen Obmann der Sektion St. Ruprecht-West gewählt. Er übernimmt damit künftig mehr Verantwortung im Stadtteil.

Am vergangenen Mittwoch fand der Sektionstag der Klagenfurter Volkspartei statt. Dabei wurde Philipp Schasché zum neuen Obmann der Sektion St. Ruprecht-West gewählt. Sein Ziel sei es, dass die Menschen wieder mit Stolz sagen können: „Ich komme aus St. Ruprecht – hier bin ich aufgewachsen und hier gehöre ich hin.“ Dafür brauche es Engagement vor Ort, Begegnungen und ein stärkeres Miteinander im Stadtteil.