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/ ©VP Klagenfurt
Ein Bild auf 5min.at zeigt Philipp Schasché und Julian Geier.
In der Sektion St. Ruprecht West wurde mit Philipp Schasché (li.) ein neuer Obmann gewählt.
Klagenfurt
15/04/2026
Neuer Obmann

Klagenfurter Volkspartei nahm wichtige personelle Weichenstellung vor

Bei einem Sektionstag der Klagenfurter Volkspartei am 8. April 2026 wurde Philipp Schasché zum neuen Obmann der Sektion St. Ruprecht-West gewählt. Er übernimmt damit künftig mehr Verantwortung im Stadtteil.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

Am vergangenen Mittwoch fand der Sektionstag der Klagenfurter Volkspartei statt. Dabei wurde Philipp Schasché zum neuen Obmann der Sektion St. Ruprecht-West gewählt. Sein Ziel sei es, dass die Menschen wieder mit Stolz sagen können: „Ich komme aus St. Ruprecht – hier bin ich aufgewachsen und hier gehöre ich hin.“ Dafür brauche es Engagement vor Ort, Begegnungen und ein stärkeres Miteinander im Stadtteil.

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