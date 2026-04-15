Telefonat endet abrupt: Klagenfurter verliert tausende Euro

Ein 73-jähriger Klagenfurter wurde am Mittwoch von einem Betrüger hinters Licht geführt. Der Mann gab sich am Telefon als vermeintlicher Bankmitarbeiter aus.

Der 73-Jährige erhielt gegen 11 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Dieser machte ihm glaubhaft, dass mehrere Abbuchungen anstehen würden und der Pensionist diese freigeben müsse. Für eine Kontrolle, wie der Mann am Telefon behauptete. Im Anschluss würden die Überweisungen wieder rückgängig gemacht werden.

Anruf brach plötzlich ab

Nachdem der Klagenfurter die Abbuchungen bestätigt hatte, brach das Telefonat plötzlich ab. „Es konnte kein Kontakt mit dem Anrufer mehr hergestellt werden“, erklären die Beamten der Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße. Dem Kärntner entstand durch den Betrug ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.