Berührende Geste: Freunde planen Gedenkfahrt für verunglückten Felix

Eine unglaubliche Tragödie spielte sich am vergangenen Donnerstag, dem 9. April 2026, auf der L100 Miegerer Straße in der Gemeinde Ebenthal ab. Ein erst 16-jähriger Motorradlenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in einer Kurve unter ein Auto. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. Felix konnte nur mehr tot geborgen werden.

Gedenkfahrt für Felix

Besonders schwierig war der Einsatz für die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Gurnitz. Immerhin war der 16-Jährige ein ehemaliges Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Aber auch Felix Freunden fällt der Abschied schwer. Zu seinem Geburtstag – dem 19. Mai 2026 – wollen sie daher eine Gedenkfahrt für den Kärntner auf die Beine stellen. „Eine letzte Fahrt für ihn, da er wirklich fürs Motorradfahren gelebt hat“, erklären sie im Gespräch mit 5 Minuten. Der Treffpunkt erfolgt um 18 Uhr bei der OMV-Tankstelle in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt.