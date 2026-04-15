BFC FUTURE EXPO: Karriere-Event erwartet über 2.000 Besucher

Mit über 90 Impulsen zu den Themen Career, Finance, Health, Innovation und Lifestyle sowie Internationalisierung setzt die Veranstaltung neue Maßstäbe. Außerdem: Nominiere Männer mit viel Einsatz für feministische Anliegen.

vlnr: Danny Güthlein - BFC Beirat, Daniela Stein - BFC Gründerin und Geschäftsführerin, Sabrina Hafner - Moderatorin, Herta Stockbauer - BFC Beirätin und Lorenz Pfeifer - Kärntner Messen.

vlnr: Danny Güthlein - BFC Beirat, Daniela Stein - BFC Gründerin und Geschäftsführerin, Sabrina Hafner - Moderatorin, Herta Stockbauer - BFC Beirätin und Lorenz Pfeifer - Kärntner Messen.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht die BFC FUTURE EXPO in die zweite Runde: Am 7. und 8. Mai 2026 verwandelt sich die Messehalle 4 der Kärntner Messen in Klagenfurt in eine Plattform für Zukunftsoptimist:innen, innovative Unternehmen, Organisationen, Entscheidungsträger:innen und die Talente von morgen.

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Kostenloser Eintritt für alle unter 25 Jahren Damit setzt die Veranstaltung bewusst ein starkes Zeichen für die Förderung junger Talente und die aktive Einbindung der nächsten Generation.

Das Bildungs-, Karriere- und Netzwerkevent für engagierte Frauen, innovative Unternehmen und alle, die eine positive Zukunft gestalten wollen. Daniela Stein, Gründerin und Geschäftsführerin des Business Frauen Centers

©BFC FUTURE EXPO Moderatorin Sabrina Hafner und BFC-Gründerin Daniela Stein sorgten unter anderem für gute Stimmung auf der BFC FUTURE EXPO 2025.

Erfolgsformat wird ausgebaut

Nach dem großen Erfolg 2025 – mit mehr als 2.000 Besucher:innen und starker Resonanz aus Wirtschaft und Gesellschaft – wächst die BFC FUTURE EXPO weiter: Mehr Fläche, neue Formate und internationale Perspektiven prägen die diesjährige Ausgabe. Neu sind unter anderem ein International Corner, zusätzliche Networking-Formate wie FEX Connect sowie eine eigene Relax-Zone für ein noch intensiveres Messeerlebnis. Kärnten wird damit erneut zum Hotspot für Zukunft, Innovation und Female Empowerment.

Die BFC FUTURE EXPO steht für Zukunftsoptimismus – trotz allem. Sie ist aus der tiefen Überzeugung entstanden, dass es im Süden Österreichs mutige Impulse braucht – und innovative Ideen mit der klaren Handschrift von Frauen. Daniela Stein, Gründerin und Geschäftsführerin des Business Frauen Centers.

Plattform für Gleichstellung, Innovation und gesellschaftliche Relevanz

Die BFC FUTURE EXPO positioniert sich als Bildungs-, Karriere- und Netzwerkevent für engagierte Frauen, innovative Unternehmen und alle, die eine positive Zukunft gestalten wollen.

Mit der BFC FUTURE EXPO schaffen wir eine Bühne für Innovation, wirtschaftliche Stärke und gesellschaftliche Entwicklung. Kärnten wird damit als zukunftsorientierte Modellregion sichtbar. Bernhard Erler, Geschäftsführer der Kärntner Messen

Die BFC FUTURE EXPO bietet Unternehmen und Organisationen zudem eine wirkungsvolle Bühne, um Sichtbarkeit zu schaffen, ihre Zukunftsvisionen zu präsentieren und sich als attraktive Arbeitgeber:innen sowie innovative Partner:innen zu positionieren – im direkten Austausch mit Talenten, Kund:innen und Entscheidungsträger:innen.

Visionäre Keynotes und spannende Impulse

Zudem sorgen auch 2026 hochkarätige Speaker:innen für inspirierende Impulse. Zu den Highlights zählen die Keynotes von Mari Lang, Christiane Varga, Martin Speer und Ida Stoegerer. Ergänzt wird das visionäre und abwechslungsreiche Programm durch Panels, Workshops und Deep Dives. Der international corner bietet außerdem hochkarätige Impuls in englischer Sprache für ein internationales Publikum.

FUTURE NIGHT mit Verleihung der „HEROES of FEMINISM“

Im Rahmen der BFC FUTURE EXPO findet am 7. Mai ab 18 Uhr eine exklusive Abendveranstaltung statt. Das Highlight wird die Verleihung der Heroes for Feminism in fünf Kategorien sein. Der Award zeichnet Männer aus, die sich außerordentlich für Gleichstellung und feministische Anliegen engagieren. Ziel ist es, sichtbare Vorbilder zu schaffen, die aktiv für Gleichberechtigung eintreten und nachhaltige Veränderungen bewirken. Eine hochkarätige Jury von Frauen aus der Wirtschaft und Gesellschaft werden die Awards vergeben.

Die Nominierung für den Hero of Feminism Award läuft noch bis zum 19. April 2026 auf der Website.

©BFC FUTURE EXPO Hero of Feminism Preisträger Michael Steinbrugger war zu Tränen gerührt.

Hochkarätige Unterstützung

Unterstützt wird die BFC FUTURE EXPO von hochrangigen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft:

Danny Güthlein, Vorstand kelag

Sabine Herlitschka, CEO Infineon Technologies Austria AG

Harald Kogler, Aufsichtsratsvorsitzender Kärntner Messen

Heinz Mayer, Geschäftsführer Joanneum Research

Claudia Mischensky, Geschäftsführerin IV Kärnten, Vizegeneralsekretärin IV Österreich

Maria Rauch-Kallat, CEO mrk diversity management GmbH

Tina Ruseva, CEO Mentessa

Ralf Six, CEO trend, autorevue, yachtrevue

Herta Stockbauer, Aufsichtsrätin

Karl-Heinz Strauss, CEO PORR AG

Solveig Vitz, Head of Global Supply Chain Management, ANDRITZ

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Save the Date: Das Event für Zukunftsoptimismus – trotz allem: BFC FUTURE EXPO 2026 7.-8. Mai 2026, 9 bis 18 Uhr

Messegelände Klagenfurt, Halle 4

Weitere Informationen und Tickets unter www.future-expo.at

WISSENSWERT

Seit mehr als 25 Jahren ist das Business Frauen Center (BFC) das führende weibliche Wirtschaftsnetzwerk für nachhaltige Entwicklungen in der Gesellschaft und Wirtschaft im Süden Österreichs. Mit innovativen Programmen und maßgeschneiderten Bildungsangeboten begleitet das BFC Frauen in unterschiedlichsten Lebens- und Karrierephasen – von Mentoring-Initiativen wie NEW GENERATION Carinthia über Programme wie Mama im Management (MiM) bis hin zu Formaten für Gründerinnen und Quereinsteigerinnen wie Startup 50+. Die BFC FUTURE EXPO unterstreicht diese Mission und macht sichtbar, wofür das BFC seit mehr als zwei Jahrzehnten steht: für die aktive Gestaltung einer chancengerechten, vielfältigen und zukunftsorientierten Wirtschaft in Südösterreich.