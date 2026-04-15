Bis zu 200 Euro: Hilfe für Kinder aus armutsgefährdeten Familien

„DabeiSein ist alles“ - Die Stadtwerke Klagenfurt unterstützen gemeinsam mit der Volkshilfe Kärnten Familien, die es sich nicht leisten können, ihren Kindern die Teilnahme an Schulausflügen, Projekttagen und Co. zu ermöglichen.

„Soziale Teilhabe soll keine Frage des Geldes sein“, betont Jürgen Pfeiler, Geschäftsführer der Volkshilfe Kärnten. „Kinder sollen die gleichen Chancen und Erlebnisse haben – unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern.“ Deshalb haben die Stadtwerke Klagenfurt das Projekt „DabeiSein ist alles“ gestartet. Mit Unterstützung der Volkshilfe Kärnten wird armutsgefährdeten Familien mit schulpflichtigen Kindern zwischen 6 und 16 Jahren im Raum Klagenfurt finanziell unter die Arme gegriffen. Über die gemeinnützige Organisation kann eine Beihilfe von bis zu 200 Euro pro Kind beantragt werden.

Kein Kind soll außen vor bleiben

„Wir danken der Volkshilfe für ihr unermüdliches Engagement und sind stolz, sie bei ihren wichtigen sozialen Aufgaben in der Landeshauptstadt zu unterstützen“, so STW-Vorstand Erwin Smole. Gefördert werden insbesondere Schulausflüge, Schullandwochen, Sprachreisen und Projekttage. Ziel des Projekts ist es, Ausgrenzung zu verhindern und allen Kindern die Möglichkeit zu geben, aktiv am sozialen und schulischen Leben teilzunehmen.