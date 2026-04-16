12.000 Euro für Klagenfurter Autor

Bertram Karl Steiner lebt seit Jahren in Klagenfurt und hat die Kärntner Kulturszene maßgeblich mitgeprägt. Viele kennen ihn vor allem als Journalist – unter anderem war er lange bei der „Kärntner Tageszeitung“ tätig, zuletzt als Kulturchef. Später leitete er auch die Kulturzeitschrift „Die Brücke“.

Mehr als ein Journalist

Neben seiner journalistischen Arbeit hat Steiner auch als Autor und Übersetzer gearbeitet. Er übersetzt aus dem Französischen, schrieb Bücher und war sogar an einem Opernlibretto beteiligt. Auch sein Engagement für die slowenische Volksgruppe wurde bereits ausgezeichnet.

Preisverleihung am 29. April

Der Humbert-Fink-Preis wird alle zwei Jahre vergeben und richtet sich an Autoren, die auf Deutsch oder Slowenisch schreiben. Damit soll auch die kulturelle Vielfalt in Kärnten sichtbar gemacht werden. Der Humbert-Fink-Preis ist mit 12.000 Euro dotiert und wird am 29. April im Musil-Haus in Klagenfurt an Steiner überreicht. Steiner reiht sich damit in eine Liste namhafter Preisträger ein. Vor ihm gewannen bereits Antonio Fian, Engelbert Obernosterer, Gustav Januš, Anna Baar, Axel Karner und Cvetka Lipuš den Humbert-Fink-Preis.