Routinier (37) steht weiter für KAC auf dem Eis: „Fühle mich topfit“

Beim KAC bleibt ein wichtiger Leistungsträger an Bord: Raphael Herburger wird auch in der kommenden Saison für die Klagenfurter auf dem Eis stehen.

Der Vertrag von Raphael Herburger wurde automatisch bis 2027 verlängert, wie der KAC am 16. April bekannt gab. Eine im Vertrag festgehaltene Ausstiegsklausel wurde vom Klub nicht aktiviert. Für den 37-Jährigen geht es damit bereits in seine neunte Saison beim EC-KAC. Der gebürtige Vorarlberger ist längst in Kärnten angekommen und hat hier auch privat seine Heimat gefunden.

Verlässlicher Routinier

Auf dem Eis kann er auf jede Menge Erfahrung zurückblicken: Über 400 Spiele hat er bereits für die Rotjacken absolviert, dazu kommen mehr als 200 Scorerpunkte. Besonders bemerkenswert: In der vergangenen Saison verpasste Herburger kein einziges Spiel. Trotz seines Alters zählt er weiterhin zu den konstantesten Spielern im Kader, sowohl offensiv als auch defensiv.

„Wir alle verspüren Revanchelust“

General Manager Oliver Pilloni freut sich über die weitere Zusammenarbeit und betont, wie wichtig erfahrene Spieler wie Herburger für den Nachwuchs sind: „Herburger führt unser em Team sehr viel Routine zu , er hat im europäischen Eishockey schon so ziemlich alles erlebt. Diese Erfahrungen bringt er in unsere Kabine ein, von ihnen profitieren nicht zuletzt die vielen

jungen Spieler in unserer Mannschaft.“ Herburger selbst blickt optimistisch in die kommende Saison: „Ich bin sehr stolz, dass ich noch ein weiteres Jahr beim EC -KAC spielen darf . Ich fühle mich topfit, habe in unserer Truppe sehr viel Spaß und Freude, außerdem verspüren wir alle Revanchelust.“