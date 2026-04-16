Finanzierung steht: After Work Markt startet im Mai

Aufgrund der prekären finanziellen Lage der Stadt Klagenfurt war lange nicht klar, ob der beliebte After Work Markt heuer stattfinden kann. Nun steht die Finanzierung.

Nach langem Bangen wurde Anfang April bekannt, dass der beliebte After Work Markt in Klagenfurt auch heuer fix stattfinden kann. Wie die Stadt nun bekannt gab, steht die Finanzierung mittlerweile. Damit geht die Veranstaltungsreihe bereits in die siebente Saison. Los geht’s am 22. Mai am Benediktinerplatz.

Fixpunkt für viele

Der After Work Markt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Fixpunkt für viele Klagenfurter entwickelt. Nach Feierabend treffen sich dort hunderte Menschen auf ein Getränk, essen regionale Schmankerln oder genießen einfach die Atmosphäre. Auch heuer setzt man wieder auf das bewährte Konzept: Marktstände, Livemusik und DJ-Sounds sollen für entspannte Sommerabende sorgen.

Finanzierung für heuer gesichert

Lange war unklar, ob die Veranstaltungsreihe heuer überhaupt stattfinden kann. Im März fiel nämlich der bisherige Hauptsponsor, die Stadtwerke Klagenfurt, weg. Doch glücklicherweise fand sich mit Eisner Auto ein neuer Sponsor, der die Ausrichtung des doch recht teuren Events möglich macht. Zur Veranschaulichung: Ein Termin kostet 16.000 Euro – keine Peanuts für die marode Stadtkassa. Dank Beiträgen aus der Gastronomie und dem neuen Hauptsponsor kann das Event nun jedoch wie geplant über die Bühne gehen.

Termine After Work Markt: 22. Mai 2026 – Das große Opening (Ersatz: 29. Mai)

19. Juni 2026 – Die Sommer-Sause (Ersatz: 26. Juni)

17. Juli 2026 – High Season am Markt (Ersatz: 24. Juli)

14. August 2026 – Die heiße Phase (Ersatz: 21. August)

11. September 2026 – Das große Saison-Finale (Ersatz: 18. September)

Begeisterung ist groß

„Ich freue mich, dass die Stadt durch diese fünf Events wieder belebt wird, die Menschen am Benediktinermarkt zusammenkommen und eine schöne gemeinsame Zeit genießen können“, zeigt sich Bürgermeister Christian Scheider erfreut. Und auch seitens Auto Eisner zeigt man sich begeistert über die Kooperation: „Wir als Eisner Auto möchten unsere Markenvielfalt über den After Work Markt dem breiten Publikum präsentieren. Wir haben schon einige Überlegungen wie wir mit Lichteffekten eine spannende Show liefern können“, so Gernold Opetnik, Geschäftsführer Autohaus Eisner.