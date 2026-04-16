Warnung in Klagenfurt: Fake-Magistratsarbeiter lauern vor Wohnung auf

In Klagenfurt heißt es aus dem Rathaus heute: "Achtung! Betrüger in städtischen Wohnsiedlungen unterwegs!"

Wie soeben im Büro von Klagenfurts Wohnungsreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke bekannt wurde, sind Betrüger in Wohnsiedlungen der Stadt Klagenfurt unterwegs.

„Sind vom Magistrat“

Zwei Männer sollen sich, so die Meldung, als Mitarbeiter der Stadt Klagenfurt ausgeben und von Bewohnerinnen und Bewohnern Geld für eine bevorstehende Boiler-Entkalkung einkassieren wollen. Seitens des Wohnungsreferats wird daher vor Personen, die sich als Magistratsmitarbeiter ausgeben und Geld kassieren wollen, ausdrücklich gewarnt. Diese Warnung gilt aktuell generell für größere Wohnanlagen. Die Polizei ist informiert. Ob es bereits Opfer dieser dreisten Betrügermasche gibt, ist nicht bekannt.