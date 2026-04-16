Trotz schwerer Flucht: Ibrahim hat „Bock auf helfen“

Trotz schwieriger Fluchterfahrungen kämpfte Ibrahim Rasool sich nach Kärnten durch und baute sich hier ein neues Leben auf. Heute hilft er anderen und wird nun für sein Engagement ausgezeichnet.

Eine bewegende Geschichte aus Kärnten sorgt jetzt österreichweit für Aufmerksamkeit: Ibrahim Rasool, der in Klagenfurt wohnt, wird heute (16. April) in Wien mit dem Bock-Preis 2026 ausgezeichnet. Der Preis, der vom Verein Ute Bock verliehen wird, würdigt Menschen mit Fluchthintergrund, die sich besonders stark für andere einsetzen.

©Kärnten andas Hier hilft Ibrahim Rasool bei der „Pass Egal Wahl“ im Kulturraum VENTIL.

Steiniger Weg nach Österreich

Rasools Geschichte ist alles andere als einfach. Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter und Frauenfußball-Trainer aus Afghanistan musste auf seiner Flucht massive Rückschläge hinnehmen – darunter zahlreiche sogenannte Pushbacks an EU-Grenzen sowie „Misshandlungen an der bosnisch/kroatischen Grenze“, wie der Verein „Kärnten andas“ berichtet. Erst nach einem langen Asylverfahren fand er in Klagenfurt eine neue Heimat.

Aktiv in drei Vereinen

Dort engagiert er sich mittlerweile in mehreren Vereinen – unter anderem bei „Kärnten andas“ und der Initiative SOS Balkanroute. Außerdem trainiert er Frauenfußball beim SK Austria Klagenfurt. Genau dafür wird er jetzt ausgezeichnet. Alle drei Vereine, in denen er tätig ist, haben ihn für den Preis nominiert, weil er für viele längst eine wichtige Stütze geworden ist.