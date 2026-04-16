Wegen 8,38 Euro: Diese Wurstsemmel lässt die Wogen hochgehen

Er ist selbst Koch und Gastronom. Bestens bekannt bei „Zur Jana“ oder der „Pumpe“. So kennt der Klagenfurter Ludwig Schneider sich mit Lebensmitteln naturgemäß aus. Und ist stinksauer ...

Denn Schneider veröffentlichte nun im Netz das Bild einer Rechnung über ein Semmerl aus dem Supermarkt. Mit dem stolzen Preis von 8,38 Euro! „Der Tag ist gegessen. Ist aber gerechtfertigt, die Leberkässemmel vom Kunden vorher hat auch über 7 Euro gekostet. Nachdenken darfst nicht. Musst auch nicht, sollst auch nicht. Das ist der Plan.“

Kärntner staunt über Wurstsemmel-Rechnung

Wie sich herausstellt, ist es ein Posting aus „Solidarität“. Denn Schneider hat das Video-Material vom Original-Vorfall übergenommen und verbreitet. Der eigentliche Semmel-Käufer ist der Klagenfurter Jürgen Kitz, der aus Empörung ein Video von seinem Einkauf am Donnerstagmorgen in einem Markt in Ebenthal (Klagenfurt-Land) gemacht und ins Netz gestellt hatte. „Ich war mir eine Wurstsemmel kaufen, eine Krakauersemmel mit Käse und Gurken. Schaut euch den Preis an. Das ist die Semmel für 8,38 Euro. Danke, das ist das letzte mal, das ich bei euch was gekauft hab.“

Sind 8,38 Euro für eine Wurstsemmel gerechtfertigt? Ja, in der heutigen Zeit schon. Nein, völlig überteuert. Ich habe keine Meinung dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Wirklich ein wenig überzogen“

Auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt Kitz, dass das keine KI und die Rechnung echt sei. „Eigentlich hätte es der Verkäuferin auffallen müssen, dass dieser Preis für eine Wurstsemmel einfach nur viel zu teuer ist. Es waren auch mit Sicherheit keine 200 Gramm Wurst in der Semmel. Dann wäre der Wurstturm in der Semmel ja mindestens 4 bis 5 Zentimeter hoch. Dass Snacks dieser Art ja in den letzten Monaten immer teurer werden, ist ja bekannt, im Schnitt zahlst heute 2,50 bis 3,50 für ein belegtes Semmerl, 8,38 Euro ist halt dann schon wirklich ein wenig überzogen – und ganz lustig ist eigentlich immer schon die Portion Essiggurke. 2 bis 3 Blatt von einer Essiggurke um 0,25 Euro, da sollte man mal auf ein 500 Gramm Glas umrechnen …“

Post sorgt für Wirbel

Neben Schneider empören sich auch andere User darüber und kommentieren nicht selten sarkastisch. „Was musst auch Gurkeln reintun“, fragt einer stellvertretend mit einem Augenzwinkern. Doch es gibt auch kritische Stimmen, vor allem wegen der angegebenen, angeblichen Menge 20 Dekagramm (dag) Wurst. „Ich habe schon einiges an Unsinn gelesen, aber das hier übertrifft alles“, findet einer, „20 dag Karakauer in eine Semmel“ – davon würde ich gern ein Bild sehen. Am Preis gibt es wirklich nichts auszusetzen, und beim nächsten Mal kann man ja einfach sagen, dass man nur 5 dag Wurst und weniger Käse möchte. Tut mir leid, aber in diesem Fall trägt man die Verantwortung selbst.“