Millionenschulden: Kärntner Transporteur stellt Betrieb ein

„Schon während des Sanierungsverfahrens stagnierte die Auftragslage, da unzählige Auftraggeber die Geschäftsverbindung beendeten. Kalkulierte Zahlungseingänge von Kunden fielen aus. Der langjährige und größte Auftraggeber beendete am 1. April 2026 […] die Geschäftsverbindung – ohne Vorankündigung – fristlos. Dem Antrag auf Gewährung eines Überbrückungskredites, wurde seitens der Hausbank nicht stattgegeben“, fasst es der Kreditschutzverband von 1870 zusammen. Aufgrund dessen wurde über das Vermögen der Focus-Trans LJ e.U. am Donnerstag ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Schulden in Millionenhöhe

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband ist der Betrieb bereits eingestellt. Konkret heißt es: „Das Unternehmen ist und bleibt geschlossen.“ In Summe liegen Passiva in Höhe von 3,2 Millionen Euro vor. Dem gegenüber stehen Aktiva in einer Größenordnung von 376.700 Euro. Von der Insolvenz sind 132 Gläubiger und 22 Dienstnehmer betroffen. Forderungsanmeldungen können ab sofort und bis zum 18. Mai 2026 angemeldet werden. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Klagenfurter Rechtsanwältin Kornelia Kaltenhauser bestellt.

Verkalkuliert

Es ist zudem nicht das erste Mal, dass das Unternehmen Insolvenz anmeldet: Laut dem AKV EUROPA wurde bereits am 18. September 2025 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Damals wurde ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent abgeschlossen, jedoch lediglich die erste Quote bezahlt. Mehr dazu unter: Verkalkuliert: Kärntner Transporteur hat Schulden in Millionenhöhe.