Einbrecher schlug in Klagenfurter Restaurant zu

In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in einem Restaurant in Klagenfurt. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

Aktuell gehen die zuständigen Beamten der Polizeiinspektion Viktring von einem Täter aus. Dieser drang in der Nacht auf Donnerstag in das Restaurant eines 30-jährigen Klagenfurters ein. Hinweise auf die genaue Vorgehensweise liegen noch nicht vor. Jedoch wurde eine Handkasse gestohlen. Deren Inhalt war beträchtlich. Laut den Beamten befanden sich mehrere tausend Euro darin.