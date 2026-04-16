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/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Baustelle.
Die Energie Klagenfurt führt in den nächsten Wochen umfangreiche Modernisierungsarbeiten durch.
Klagenfurt
16/04/2026
Aufgepasst

Bauarbeiten in Klagenfurt: Diese Straßen werden vorerst zur Einbahn

In Klagenfurt werden in den kommenden Wochen Gas-, Strom- und Telekomleitungen erneuert. Darum werden zunächst die Siriusstraße und danach die Koschutastraße vorübergehend als Einbahn geführt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)

Ab dem 20. April 2026 wird in der Klagenfurter Siriusstraße gebaggert: Die Energie Klagenfurt modernisiert dort eine Gasleitung und erneuert zugleich Strom- und Telekomanschlüsse. Für etwa vier Wochen ist die Straße deshalb nur in eine Richtung – nämlich von Nord nach Süd – befahrbar.

Auch Koschutastraße wird vorübergehend zur Einbahn

Kurz darauf folgen Bauarbeiten in der Koschutastraße. Auch hier wird für etwa fünf Wochen an den Gas- und Stromleitungen gearbeitet. Daher wird der Abschnitt zwischen der Kreuzung Koschutastraße/Siriusstraße und der Lastenstraße vorübergehend als Einbahn geführt – befahren werden kann er in dieser Zeit nur von West nach Ost. Zuguterletzt werden neue Gas-, Strom- und Telekomleitungen in der Lastenstraße verlegt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Juli 2026.

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