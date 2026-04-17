Alarm im Schlosspark: FF Emmersdorf bändigte Flammen bei Waldbrand-Übung

Waldbrand-Alarm im Schlosspark: Die FF Emmersdorf bändigte bei einer Übung die Flammen und rettete eine Person.

Eine Rauchsäule im Bereich des Schlossparks in Klagenfurt sorgte gestern für Aufsehen – glücklicherweise handelte es sich dabei um das Szenario einer Einsatzübung der Freiwilligen Feuerwehr Emmersdorf. Die Einsatzkräfte wurden zu einem simulierten Waldbrand alarmiert. Vor Ort zeigte sich, dass eine Fläche in Brand stand, die aufgrund der aktuellen Witterung ein hohes Gefahrenpotenzial barg – natürlich handelte es sich bei der Rauchbildung um eine Simulation.

Schneller Löscherfolg und Personenrettung

Im Zentrum der Übung stand die Koordination des Atemschutztrupps sowie die medizinische Erstversorgung. Die Feuerwehrleute betonten die Effektivität der gesetzten Maßnahmen:

Durch den schnellen Einsatz unseres ATS-Trupp‘s konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf den umliegenden Waldbestand verhindert werden. Eine verletzte Person wurde vor Ort versorgt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

©Freiwillige Feuerwehr Emmersdorf Klagenfurt Die verletzte Person… ©Freiwillige Feuerwehr Emmersdorf Klagenfurt …wurde aus dem Waldstück gezogen.

Appell an die Bevölkerung

Neben den technischen Abläufen nutzten die Einsatzkräfte den fiktiven Brand auch für eine wichtige Präventionsbotschaft. Angesichts der herrschenden Trockenheit mahnt die Wehr zu höchster Vorsicht. In den sozialen Medien stellen sie klar, dass man vor allem in dieser trockenen Zeit den Umgang mit Feuer in trockenen Flächen bedenken soll.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 06:21 Uhr aktualisiert