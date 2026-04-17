Künftiges Hallenbad sorgt für Sperre im Fuß- und Radverkehr

Der Geh- und Radweg bei der Leopold-Wagner-Arena ist vom 20. bis 23. April gesperrt. Eine beschilderte Umleitung führt Radfahrer und Fußgänger sicher am Gelände vorbei.

Die Einschränkungen beginnen am kommenden Montag, den 20. April, und dauern voraussichtlich bis Mittwoch, den 23. April an, wie die Stadtwerke Klagenfurt berichten.

Die Einschränkungen beginnen am kommenden Montag, den 20. April, und dauern voraussichtlich bis Mittwoch, den 23. April an, wie die Stadtwerke Klagenfurt berichten.

Wegen der Bauarbeiten am Gelände des künftigen Alpen-Adria Familien- und Sportbades kommt es in Klagenfurt zu einer vorübergehenden Sperrung für den Fuß- und Radverkehr. Betroffen ist der Verbindungsweg zwischen dem Baugrundstück und der Leopold-Wagner-Arena in Richtung Hubertusstraße.

Gewohnte Nutzung wieder ab Donnerstag

Die Einschränkungen beginnen am kommenden Montag, den 20. April, und dauern voraussichtlich bis Mittwoch, den 23. April an, wie die Stadtwerke Klagenfurt berichten. Für diesen Zeitraum wurde eine örtliche Umleitung in westlicher Richtung eingerichtet und entsprechend beschildert, um eine sichere Verbindung am Baustellenbereich vorbei zu gewährleisten. Spätestens ab Donnerstag sollte der Weg wieder wie gewohnt nutzbar sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 08:24 Uhr aktualisiert