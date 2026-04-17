Diebstahl und Co.: Klagenfurter Polizei knackte gleich mehrere Fälle

Dem Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt gelang kürzlich ein umfassender Schlag gegen die Kriminalität im Stadtgebiet, bei dem eine ganze Reihe unterschiedlicher Delikte aufgeklärt werden konnte. Die Ermittlungserfolge erstrecken sich von Vandalismus über gewerbsmäßigen Diebstahl bis hin zu Versicherungsbetrug.

Mehrere schwerwiegende Vorfälle

Ein Schwerpunkt der Ermittlungen lag auf einer Gruppe von fünf Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren. Den Ermittlern zufolge verübte die Bande zwischen Juni und Oktober 2025 in wechselnden Zusammensetzungen Einbrüche in fünf Objekte, darunter Sportstätten und Firmengebäude. Neben den Diebstählen verursachten sie durch Vandalismus an Werbetafeln und zweckentfremdete Feuerlöscher Sachschäden im unteren fünfstelligen Bereich. Dieselbe Gruppierung scheint ihre Aktivitäten im Winter fortgesetzt zu haben. Im Dezember 2025 sollen vier Jugendliche – darunter zwei bereits bekannte Gesichter aus der ersten Serie – in ein Firmengebäude eingebrochen sein.

Pyrotechnik im Auto

Dort entwendeten sie Fahrzeugschlüssel und nahmen einen nicht zugelassenen Pkw unbefugt in Betrieb. Um die Spritztour durch Klagenfurt zu tarnen, montierten sie gestohlene Kennzeichen an den Wagen. Während der Fahrt brachen sie zudem einen Container für Pyrotechnik auf und beluden das Fahrzeug mit Feuerwerkskörpern. Die Tour endete in einem Waldstück, wo die Jugendlichen einen Teil der Pyrotechnik im Innenraum des Wagens zündeten. Das Fahrzeug erlitt dadurch einen Totalschaden. Alle vier Verdächtigen konnten mittlerweile identifiziert werden.

Auf Snacks und Kaffee abgesehen

Parallel dazu klärte die Polizei eine Einbruchsserie in insgesamt neun Klagenfurter Firmenobjekte auf. Hierfür werden zwei bosnische Staatsangehörige im Alter von 35 und 37 Jahren verantwortlich gemacht. Das Duo hatte es vor allem auf Kaffeemaschinen abgesehen, die später in Slowenien veräußert wurden. Während der in Klagenfurt wohnhafte 37-Jährige nach einer Hausdurchsuchung festgenommen wurde und sich teilweise geständig zeigte, ist sein Komplize ohne festen Wohnsitz in Österreich derzeit noch zur Fahndung ausgeschrieben. Die Schadenssumme beläuft sich hier auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Erfolge verzeichnete auch der Kriminalassistenzdienst bei der Spurensicherung in Bildungseinrichtungen. Eine 35-jährige Frau konnte als Tatverdächtige für mindestens zwei Einbrüche in Schulen überführt werden. Sie soll sich gewaltsam Zutritt verschafft haben, um gezielt Bargeld aus Snack- und Getränkeautomaten zu entwenden. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Inklusive Falschaussage

Abgerundet wird die Bilanz durch die Ausforschung eines 56-jährigen Deutschen. Ihm werden Versicherungsbetrug sowie ein weiteres Betrugsdelikt zur Last gelegt. Zudem soll er im Zuge der Ermittlungen eine Falschaussage vor der Kriminalpolizei getätigt haben. In diesem Fall entstand ein finanzieller Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Alle Tatverdächtigen werden den zuständigen Justizbehörden zur Anzeige gebracht.