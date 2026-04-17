Family-Concept-Store: Klagenfurt bekommt neues Geschäft für Kindermode

Neuer Family-Concept-Store in Klagenfurt: Chiara Tanner vereint bei „Lil’fame & Kids“ Boho-Trends für Damen mit liebevoller Kindermode und Accessoires auf zwei Etagen.

Die Landeshauptstadt Klagenfurt feiert eine Neueröffnung mit bekanntem Gesicht: Chiara Tanner hat ihre Boutique „Lil’fame & Kids“ am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 1 neu aufgestellt. Wo früher zwei getrennte Geschäfte für Erwachsene und Kinder bestanden, vereint der neue Family-Concept-Store nun beide Welten auf zwei Etagen.

Angebot für Groß und Klein

Neben Damenmode im Boho-Stil umfasst das Sortiment hochwertige Accessoires, Spielwaren und Deko-Artikel. Ein Team aus acht Mitarbeitenden sowie eine integrierte Kinderecke sorgen für ein entspanntes Einkaufserlebnis. Wirtschaftsreferent Stadtrat Julian Geier betont: „Mit ‚Lil’fame & Kids‘ trägt Chiara Tanner einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Wirtschaft bei und sorgt mit ihrem besonderen Angebot bei Groß und Klein für ein einzigartiges Shopping-Erlebnis in der Klagenfurter Innenstadt. Ich wünsche ihr weiterhin viel Erfolg und gute Geschäfte.“