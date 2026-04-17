Klagenfurt öffnet Türen: Schülerinnen erleben Stadtverwaltung hautnah

Selbst ausprobieren, Fragen stellen, mit Experten sprechen: „Der Töchtertag ist ein Gewinn für beide Seiten: Die Mädchen erhalten Einblicke, die sie sonst nicht bekommen würden, und wir lernen die Perspektiven der nächsten Generation kennen“, freut sich die zuständige Frauenreferentin, Stadträtin Constance Mochar (SPÖ). Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und Magistratsdirektorin Isabella Jandl hieß sie die rund 40 teilnehmenden Mädchen im Rathaus willkommen.

Berufe fernab klassischer Rollenbilder

Der Töchtertag ist Teil der städtischen Gleichstellungsmaßnahmen und wird vom Frauenbüro und dem Verein Equaliz seit Jahren durchgeführt. Scheider betont: „In der Stadtverwaltung gibt es viele interessante Berufsfelder, die die Mädchen kennenlernen können, es warten garantiert spannende Erlebnisse. Vielleicht erkennt so die eine oder andere ihr Talent für eine bestimmten Beruf.“ Die Stadt möchte die Mädchen jedenfalls dazu ermutigen, ihre Interessen frei von Rollenbildern zu verfolgen und Berufe kennenzulernen, welche sie bislang vielleicht nicht in Betracht gezogen haben. Jandl: „Habt Mut, traut euch, stellt viele Fragen und habt einen spannenden Tag.“ Mit dabei sind heuer die Abteilungen Entsorgung, Feuerwehr, Stadtplanung, Klima- und Umweltschutz sowie Vermessung und Geoinformation.