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Ein Bild auf 5min.at zeigt Vertreter der Stadt mit den teilnehmenden Mädchen im Rathaus.
40 Schülerinnen aus Klagenfurt erlebten am Freitag, wie die moderne Stadtverwaltung funktioniert.
Klagenfurt
17/04/2026
Praxistag

Klagenfurt öffnet Türen: Schülerinnen erleben Stadtverwaltung hautnah

Beim Töchtertag der Stadt Klagenfurt schnupperten 40 Schülerinnen der Mittelschulen Annabichl, Waidmannsdorf und St. Peter sowie des Bachmann-Gymnasiums in den Arbeitsalltag im Magistrat.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(201 Wörter)

Selbst ausprobieren, Fragen stellen, mit Experten sprechen: „Der Töchtertag ist ein Gewinn für beide Seiten: Die Mädchen erhalten Einblicke, die sie sonst nicht bekommen würden, und wir lernen die Perspektiven der nächsten Generation kennen“, freut sich die zuständige Frauenreferentin, Stadträtin Constance Mochar (SPÖ). Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und Magistratsdirektorin Isabella Jandl hieß sie die rund 40 teilnehmenden Mädchen im Rathaus willkommen.

Berufe fernab klassischer Rollenbilder

Der Töchtertag ist Teil der städtischen Gleichstellungsmaßnahmen und wird vom Frauenbüro und dem Verein Equaliz seit Jahren durchgeführt. Scheider betont: „In der Stadtverwaltung gibt es viele interessante Berufsfelder, die die Mädchen kennenlernen können, es warten garantiert spannende Erlebnisse. Vielleicht erkennt so die eine oder andere ihr Talent für eine bestimmten Beruf.“ Die Stadt möchte die Mädchen jedenfalls dazu ermutigen, ihre Interessen frei von Rollenbildern zu verfolgen und Berufe kennenzulernen, welche sie bislang vielleicht nicht in Betracht gezogen haben. Jandl: „Habt Mut, traut euch, stellt viele Fragen und habt einen spannenden Tag.“ Mit dabei sind heuer die Abteilungen Entsorgung, Feuerwehr, Stadtplanung, Klima- und Umweltschutz sowie Vermessung und Geoinformation.

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