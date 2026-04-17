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Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Feuerwehrleute brennende Strohballen löschen.
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitag im Klagenfurter Stadtteil Wölfnitz.
Klagenfurt
17/04/2026
Freitagnachmittag

Strohballen in Flammen: Feuerwehren rückten zum Einsatz aus

Brennende Strohballen forderten am Freitagnachmittag die Florianis der Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie der Freiwilligen Feuerwehren Wölfnitz und Glanegg/Maria Feicht.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Auf einem überdachten Lagerplatz im Klagenfurter Stadtteil Wölfnitz ist am Freitag gelagertes Stroh in Brand geraten. „Der anwesende Besitzer reagierte geistesgegenwärtig“, heißt es vonseiten der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, welche gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Wölfnitz und Glanegg/Maria Feicht zum Einsatz ausrückte. Der Mann schob die brennenden Strohballen mit einem Traktor aus der Halle. Stück für Stück wurden sie in der Folge von den Florianis zerteilt und gründlich abgelöscht. Eine Brandausbreitung auf die Lagerhalle konnte verhindert werden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Feuerwehrleute brennende Strohballen löschen.
©BF Klagenfurt |
Die brennenden Strohballen wurden zwischenzeitlich abgelöscht.
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Feuerwehrleute brennende Strohballen löschen.
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Die Feuerwehren konnte wieder einrücken.
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