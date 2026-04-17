/ ©BF Klagenfurt
Strohballen in Flammen: Feuerwehren rückten zum Einsatz aus
Brennende Strohballen forderten am Freitagnachmittag die Florianis der Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie der Freiwilligen Feuerwehren Wölfnitz und Glanegg/Maria Feicht.
Auf einem überdachten Lagerplatz im Klagenfurter Stadtteil Wölfnitz ist am Freitag gelagertes Stroh in Brand geraten. „Der anwesende Besitzer reagierte geistesgegenwärtig“, heißt es vonseiten der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, welche gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Wölfnitz und Glanegg/Maria Feicht zum Einsatz ausrückte. Der Mann schob die brennenden Strohballen mit einem Traktor aus der Halle. Stück für Stück wurden sie in der Folge von den Florianis zerteilt und gründlich abgelöscht. Eine Brandausbreitung auf die Lagerhalle konnte verhindert werden.
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