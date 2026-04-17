Auto kommt ins Schleudern und überschlägt sich

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag auf der Fanninger Straße in Klagenfurt. Eine 18-Jährige verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser überschlug sich.

Die junge Frau verlor am Freitagnachmittag auf der Fanninger Straße plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen. „In der Folge kam sie ins Schleudern“, heißt es vonseiten der Polizei. Das Fahrzeug überschlug sich, kam von der Fahrbahn ab und traf auf einen Straßenleitpflock. Die verletzte 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.