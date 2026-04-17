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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Landeskrankenhaus in Klagenfurt.
Die Einsatzkräfte wurden am Freitag nach Klagenfurt-Wölfnitz alarmiert.
Klagenfurt
17/04/2026
Verkehrsunfall

Auto kommt ins Schleudern und überschlägt sich

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag auf der Fanninger Straße in Klagenfurt. Eine 18-Jährige verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser überschlug sich.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)

Die junge Frau verlor am Freitagnachmittag auf der Fanninger Straße plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen. „In der Folge kam sie ins Schleudern“, heißt es vonseiten der Polizei. Das Fahrzeug überschlug sich, kam von der Fahrbahn ab und traf auf einen Straßenleitpflock. Die verletzte 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

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