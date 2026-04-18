Rauch und Flammen: Heckenbrand in Pörtschach sorgte für Feuerwehreinsatz

Gestern Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach am Wörthersee zu einem Heckenbrand alarmiert, der sich aufgrund einer bislang ungeklärten Ursache schnell auszubreiten drohte. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte gelang es jedoch, das Feuer zügig unter Kontrolle zu bringen und eine Gefährdung umliegender Bereiche erfolgreich abzuwenden. Neben der FF Pörtschach waren auch die FF Pritschitz sowie die Polizei vor Ort im Einsatz, um die Löscharbeiten und die Absicherung der Einsatzstelle zu unterstützen.