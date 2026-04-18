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/ ©Freiwillige Feuerwehr Pörtschach am Wörthersee
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Brand.
Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte gelang es jedoch, das Feuer zügig unter Kontrolle zu bringen.
Pörtschach am Wörther See
18/04/2026
Feuerwehreinsatz

Rauch und Flammen: Heckenbrand in Pörtschach sorgte für Feuerwehreinsatz

Einsatz in Pörtschach: Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Heckenbrand gestern Abend rasch gelöscht und Schlimmeres verhindert werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

Gestern Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach am Wörthersee zu einem Heckenbrand alarmiert, der sich aufgrund einer bislang ungeklärten Ursache schnell auszubreiten drohte. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte gelang es jedoch, das Feuer zügig unter Kontrolle zu bringen und eine Gefährdung umliegender Bereiche erfolgreich abzuwenden. Neben der FF Pörtschach waren auch die FF Pritschitz sowie die Polizei vor Ort im Einsatz, um die Löscharbeiten und die Absicherung der Einsatzstelle zu unterstützen.

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