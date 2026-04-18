Grüne Kärnten üben Kritik an „Betonpolitik“ und Teuerung

Die Grünen Kärnten starteten bei ihrer Landesversammlung im Klagenfurter Europahaus den internen Kickoff für die Gemeinderatswahlen 2027. Landessprecherin Olga Voglauer sieht die Politik im Land vor einem Wendepunkt und kritisiert eine zunehmende Entfremdung von der Lebensrealität: „Wir reden jeden Tag mit Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Alltagskosten zahlen sollen. Mit Familien und jungen Menschen, die am Wohnungsmarkt verzweifeln. […] Das ist der Alltag in Kärnten.“

„Treten an, weil wir fehlen“

Voglauer warf der aktuellen Landesregierung vor, Probleme bei Wohnen, Energie und Naturschutz lediglich zu verwalten, statt zu lösen. Als Symbol gegen den fortschreitenden Bodenverbrauch präsentierte sie die „Goldene Betonmischmaschine“: „Kärnten ist kein Investoren-Spielplatz. Kärnten ist unser Zuhause.“ Für 2027 positioniert sie ihre Partei als notwendiges Korrektiv: „Wir treten an, weil wir fehlen. Wir fehlen, um zu verhindern, dass Kärnten Stück für Stück verscherbelt und zubetoniert wird.“