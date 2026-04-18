Ehrenzeichen: Bürgermeister war seit Gründung der Gemeinde im Amt

Nach mehr als drei Jahrzehnten an der Spitze der slowenischen Gemeinde Brda tritt Bürgermeister Franc Mužič von seinem Amt zurück. Für seine enge Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten wurde er nun ausgezeichnet.

Franc Mužič ist seit mehr als 30 Jahren Bürgermeister der slowenischen Gemeinde Brda. Kurz vor seinem 80. Geburtstag im Oktober verabschiedet er sich aus dem Amt. Nach vielen Jahren intensiver freundschaftlicher Zusammenarbeit bedankte sich Bürgermeister Christian Scheider bei dem leidenschaftlichen Politiker mit der „Dank und Anerkennung“-Urkunde.

Seit Gründung der Gemeinde im Amt: Abschied nach über 30 Jahren

Franc Mužič ist seit der Gründung der Gemeinde Brda im Jahr 1995 Bürgermeister und somit – mehrfach wiedergewählt – seit 31 Jahre im Amt. Er ist für sein Engagement im Bereich der grenzüberschreitenden und regionalen Zusammenarbeit, vor allem für eine vertiefte Zusammenarbeit der Gemeinden im Alpen-Adria-Raum bekannt und wurde für diese Leistung bereits mit dem Julius-Kugy-Preis ausgezeichnet. Mit Klagenfurt verbinden ihn und die Gemeinde Brda nicht nur das Künstleratelier im „Klagenfurt Haus“ in Šmartno, sondern auch seine persönlichen Besuche beim Kirschenfest und zahlreiche andere partnerschaftlich-freundschaftliche Aktivitäten. Wenige Monate vor seinem 80. Geburtstag legt er das Amt, das er, wie Bürgermeister Christian Scheider betont „über die gesamten Jahrzehnte mit Leib und Seele geführt“ hat, zurück. „Ich habe Franc Mužič als einen Bürgermeister kennen gelernt, wie man ihn sich vorstellt: Als einen, der sich mit jeder Faser seines Herzens mit seinem Amt identifiziert und mit voller Kraft für die Region und die Bevölkerung da ist, aber auch über die Grenzen hinaus wirkt und freundschaftliche Kooperationen im Alpen-Adria-Raum entwickelt hat“, so Scheider weiter. In Würdigung und Anerkennung seines unermüdlichen Einsatzes und seiner Verdienste um die Belebung und Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Gemeinde Brdam und der Landeshauptstadt Klagenfurt verlieh Bürgermeister Christian Scheider Franc Mužič die „Dank und Anerkennung“-Urkunde der Stadt Klagenfurt.

Franc Mužič erhielt Ehrenzeichen des Landes Kärnten

Aus den Händen von Landeshauptmann Daniel Fellner erhielt Franc Mužič außerdem das Ehrenzeichen des Landes Kärnten. LH Fellner bezeichnete den Bürgermeister der slowenischen Gemeinde Brda als Vorreiter für grenzüberschreitende Gemeindepartnerschaften im Alpen Adria Raum: „Wenn es uns gelingt die Grenzen in unseren Köpfen niederzureißen, blicken wir in eine großartige Zukunft. Franc Mužič hat dies schon 1994 erkannt, Verantwortung übernommen und war stets ein Brückenbauer. Nicht nur in seiner Gemeinde, sondern auch über die Staatsgrenzen hinaus. Durch sein Engagement hat sich florierender gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller Austausch zwischen Brda, Kärnten und vielen Gemeinden in unserem Bundesland entwickelt auf den wir stolz sein können“.

©LPD Kärnten/Kuess Ehrenzeichenverleihung des Landes Kärnten, Gemeinschaft der Kärntner Slowenen. Maja Balant-Slobodjanac, Generalkonsulin der Republik Slowenien in Klagenfurt, Franc Muzic (Bürgermeister Gemeinde Brda), Ehefrau Jozica, LH Daniel Fellner, Bernard Sadovnik,

Bernhard Sadovnik, Bürgermeister und Obmann der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen, hießt die Gäste – unter ihren Maja Balant-Slobodjanac, Generalkonsulin der Republik Slowenien in Kärnten und eine große Abordnung der Gemeinde Brda – willkommen. „Unter der Einbeziehung der Volksgruppe ist auf Initiative Franc Mužič eine enge Zusammenarbeit und ein reger Austausch entstanden von der alle Kärntnerinnen und Kärntner profitieren.“ Franc Mužič zeigte sich von der überraschenden Auszeichnung sichtlich gerührt und danke LH Fellner und Gastgeber Bernard Sadovnik. „Wir haben uns 1994 entschlossen unsere Gemeinde dem Alpen Adria Raum zu öffnen. Kärnten hat dabei eine wichtige Rolle gespielt, gemeinsam zeigen wir vor, wie wichtig eine grenzübergreifende Zusammenarbeit ist“, erinnert Mužič und versprach, dass der intensive Austausch auch nach Beendigung seiner Amtszeit im November weitergeführt wird.

Über Franc Mužič

Mužič zeigte sich dankbar und gerührt über die Wertschätzung und hofft, dass die Freundschaft zwischen Klagenfurt und Brda, sowie auch die zahlreichen persönlichen Kontakte weiterhin bestehen bleiben. Franc Mužič wuchs in Medana in Slowenien auf und ist ausgebildeter Verkehrstechniker. Mit Politik beschäftigte er sich schon in seiner Jugend. Von 1980 bis zur Gründung der Gemeinde Brda war Mužič Präsident der Krajevna skupnost Medana (lokale Gemeindevertretung von Medana). 1995, beim Entstehen der Gemeinde Brda, kandidierte er für das Amt des Bürgermeisters und gewann mit großer Mehrheit. Zwischen 1995 und 1997 war er sowohl Bürgermeister als auch weiterhin beruflich in der Genossenschaftskellerei tätig. Ab 1997 widmete er sich ausschließlich dem Amt des Bürgermeisters. Weiters ist er seit vielen Jahren Vorstandsmitglied des „AACC Alpe-Adria Zentrum für grenzüberschreitende Kooperation“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 14:44 Uhr aktualisiert