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Bild auf 5min.at zeigt die City Arkaden.
Zum 20. Geburtstag verwandelt sich das Center in eine riesige Event-Zone.
Klagenfurt
18/04/2026
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20-jähriges Jubiläum: CityArkaden lädt zur großen Gewinn-Jagd

Nach dem Erfolg der Auftaktveranstaltung im März blickt die CityArkaden in Klagenfurt gespannt auf das weitere Programm. Das Einkaufszentrum feiert sein 20-jähriges Bestehen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)

Die CityArkaden Klagenfurt feiern in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum. Aus diesem Anlass fand Ende März 2026 die Auftaktveranstaltung mit dem Spiel „Würfelwitz“ statt, bei dem sich viele Gewinner über Centergutscheine und sonstige Preise freuen konnten. Die Jubiläumsveranstaltungen mit interaktiven Spielen für Besucher und vielen Gewinnmöglichkeiten gehen aber weiter.

Das sind die Termine:

  • Samstag, 25. April 2026: XXL-Memory
  • Samstag, 30. Mai 2026: XXL-Vier Gewinnt
  • Samstag, 20. Juni 2026: Buzzer-Quiz
  • Samstag, 26. September 2026: Ladenspiel

Die Spiele beginnen jeweils ab 13 Uhr.

Das große Jubiläumsabschluss-Event

Am Freitag, 16. Oktober und Samstag, 17. Oktober 2026 findet das große Jubiläumsabschluss-Event statt, unter anderem mit dem „Schlüsselspiel“. Darüber wird zu einem späteren Zeitpunkt mehr verraten. Weitere Informationen zum 20-jährigen Jubiläum findest du auf der Webseite, sowie laufend auf den Social-Media-Kanälen der CityArkaden Klagenfurt.

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