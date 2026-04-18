FPÖ Moosburg: Gräßl als Obmann bestätigt, neuer Vorstand gewählt

Am 15. April fand der Ortsparteitag der FPÖ Moosburg im Gasthaus Karawankenblick im Beisein von Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneten Seppi Krammer in Moosburg statt.

Im Rahmen des Ortsparteitages konnte auf erfolgreichen Jahren zurückgeblickt und zugleich wichtige Weichen für die Zukunft gestellt werden. „Besonders erfreulich ist die Wiederwahl von Obmann Bernhard Gräßl, der mit großem Vertrauen erneut in seinem Amt bestätigt wurde. Dieses Ergebnis stellt ein starkes Zeichen der Geschlossenheit und Wertschätzung innerhalb der Ortsgruppe dar“, teilt die FPÖ Moosburg in einer Aussendung mit.

Neuer Vorstand gewählt

Darüber hinaus wurde ein neuer Vorstand gewählt, der alle Generationen vereint. Bezirksobmann Seppi Krammer sagt dazu: „Ich gratuliere dem neu gewählten Vorstand sowie Obmann Bernhard Gräßl herzlich zur Wiederwahl und wünsche der gesamten Mannschaft weiterhin alles Gute.“ Obmann Bernhard Gräßl ergänzt: „Wir freuen uns über den großen Zuspruch und das kontinuierliche Wachstum unserer Ortsgruppe. Gemeinsam blicken wir motiviert in die Zukunft.“