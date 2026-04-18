Carinthian Lions feiern 51:13-Erfolg in Wien

Wien war auch an diesem Wochenende eine Reise wert! Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche reisten die Carinthian Lions in die Bundeshauptstadt, diesmal zu den Red Tigers. Schon früh stellten die Lions klar, dass sie auch diesmal mit einem Sieg nach Hause fahren wollen. Die erste Halbzeit hielt die Defense die 0 am Scoreboard, nach einem Halbzeitstand von 23:0 ging es in der zweiten Hälfte in der gleichen Tonart weiter – Endstand 51:13 aus Sicht der Lions.

©Dominik Erian

Das Spiel aus Sicht von Headcoach Max Puchstein: Es war ein wichtiger Sieg und der nächste Schritt als Team und vor allem als Offense. Die Chemie und das Timing zwischen unseren WR und dem QB wird immer besser und das hat sich heute auch am Scoreboard gezeigt. Unsere Offense Line kommt auch immer besser ins Spiel und hat unseren Runningbacks zu vielen Bigplays geholfen. Ein wirklich großes Lob geht auch wieder an unsere ganze Defense die nur 1 Offense TD zugelassen hat und durch Alex Pacella selber 1mal gescored hat. Die kommende Byeweek wird uns helfen uns mit vollem Fokus auf die Bears in 2 Wochen vorzubereiten. Ungleich schwerer wirds aber nach der Bye Week im dritten Auswärtsspiel in Serie – am 01.05. trifft man im Friday Night Game auswärts auf die Styrian Bears – welche man letzte Saison gerade nicht biegen konnte