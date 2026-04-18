Sushi-Push-Pops in Klagenfurt: Neuer Shop eröffnet am Benediktinerplatz

Ein neuer Food-Trend erreicht Klagenfurt: Ende Mai eröffnet am Benediktinerplatz ein Take-away-Shop, der mit sogenannten „Sushi Push Pops“ frischen Wind in die lokale Gastro-Szene bringt.

Klagenfurt bekommt Zuwachs in der Food-Szene. Ende Mai eröffnet am Benediktinerplatz 5 der Take-away-Shop „Still Sushi“, der einen viralen Food-Trend direkt aus New York in die Kärntner Landeshauptstadt bringt: Sushi Push Pops.

Viraler Food-Trend: Sushi in Push-Pop-Form

Die neuartige Interpretation von Sushi sorgt derzeit weltweit für Aufmerksamkeit. Sushi wird dabei in Push-Pop-Form serviert – ideal für unterwegs und perfekt für alle, die Sushi auf eine neue, spannende Art erleben möchten. „Für uns ist klar: Diese Art, Sushi zu essen, wird in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein“, so das Team hinter dem Konzept. „Sushi begleitet uns schon unser ganzes Leben – und genau diese neue Form hat uns sofort begeistert.“

„Still Sushi“ feiert Neueröffnung in Klagenfurt

Das Angebot konzentriert sich auf fünf ausgewählte Signature Rolls, ergänzt durch wechselnde Specials und ein kleines Getränkeangebot. Hinter dem Projekt steht ein Team rund um Hubert Hu, das mit dem neuen Konzept internationales Großstadtflair nach Klagenfurt bringen möchte. Der Shop befindet sich aktuell noch in der finalen Vorbereitung und wird schon bald in neuem Glanz erstrahlen. Die offizielle Eröffnung ist für Ende Mai geplant und wird mit einer Opening-Party gefeiert. Weitere Details dazu werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.