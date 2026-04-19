Hunde aus Klagenfurt-Land sollen „Happy End“ bekommen

Nach der behördlichen Sicherstellung im Bezirk Klagenfurt-Land läuft die Vermittlung der Hunde auf Hochtouren.

Nach der behördlichen Sicherstellung von 39 Australian Shepherds im Bezirk Klagenfurt-Land ist die Zukunft der Tiere aktuell das zentrale Thema. Dafür gibt es eine Frist von acht Wochen. Einige der Vierbeiner konnten bereits vermittelt werden.

Neue Perspektiven

Die Bemühungen, neue vier Wände zu finden, laufen aktuell aber weiter auf Hochtouren. „Die Vermittlung findet in erster Linie zwischen uns und den Interessenten statt“, wurde von der Besitzerin gegenüber 5 Minuten erläutert, welche ebenso eine Vermittlungshotline (067761750305) eingerichtet hat. Eine behördliche Überprüfung sei dabei allerdings miteingeschlossen, wie sie erklärt. Bereits gestern konnte ein weiterer Vierbeiner einem neuen Besitzer übergeben werden. Es soll aber nicht der letzte sein, der ein „Happy End“ bekommt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 10:32 Uhr aktualisiert