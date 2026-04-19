LAC Klagenfurt glänzt bei Meilenlauf: Gold und Silber in Attnang

Der LAC Klagenfurt feierte beim 40. SPK-Stadtlauf in Attnang einen starken Auftritt im Rahmen der österreichischen Meisterschaften im Meilenlauf. Mastersathletin Anja Staudacher sicherte sich in der Klasse W45 mit einer Zeit von 7:16,18 min souverän die Goldmedaille. Einen besonderen Erfolg verbuchte zudem das U14-Lauftalent Matteo Cuoni: Der Schützling von Trainer Stefan Genser erkämpfte sich in 5:25,32 min den zweiten Platz und gewann damit seine erste Medaille bei nationalen Meisterschaften. Damit unterstreichen die Klagenfurter Athleten ihre starke Form auf österreichischem Boden.