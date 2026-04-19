„Was ist da los?“: Rauchwolke erstreckt sich über Klagenfurt-Land

Rauchwolke über Klagenfurt-Land! Aktuell werden mehrere Feuerwehren zu einem Brand im Bereich Keutschach gerufen. Wir haben nachgefragt und mehr erfahren.

„Wisst ihr was da los ist? Da raucht es ordentlich“ – mit diesen Worten wandte sich ein Leser am Sonntag an 5 Minuten. Auf Nachfrage bei Brandinspektor Florian Scherwitzl vom Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land wurde der Redaktion bestätigt, dass es sich um einen Carportbrand handelt.

Einsatz läuft

„Kurz nach 11:30 wurden die Feuerwehren im Bereich Keutschach zu einem Wohnhausbrand alarmiert, der Brand ist von einem Carport ausgegangen und greift aktuell auf das Wohnhaus über“, so der Brandinspektor. „Der Alarm fand um 11:33 statt, im Einsatz sind die Feuerwehren Keutschach, Reifnitz, Schiefling am See, Techelweg und Vitkring / Stein-Neudorf“, heißt es weiter. Mehr Informationen folgen in Kürze.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 12:13 Uhr aktualisiert