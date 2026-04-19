Verfolgungsjagd durch Klagenfurt: 16-Jähriger muss jetzt vor Gericht

Spektakuläre Flucht endet vor Gericht: Ein 16-Jähriger ohne Führerschein lieferte sich in Klagenfurt eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Nun muss er sich für die riskante Fahrt verantworten.

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk St. Veit muss sich seit Montag vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten, nachdem er im September 2025 eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei provoziert hatte. Die Anklage umfasst unter anderem die Gefährdung der körperlichen Sicherheit, Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie Sachbeschädigung. Der Jugendliche war einer Streife ursprünglich durch seine auffällige Fahrweise vor einer Diskothek aufgefallen und flüchtete daraufhin mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet.

Vier Insassen – wer war der Lenker?

Während der Flucht ignorierte der Teenager Straßensperren, touchierte mehrere Streifenwagen und zwang Passanten auf einem Restaurantparkplatz dazu, sich durch Sprünge zur Seite in Sicherheit zu bringen. Die Fahrt endete schließlich nach einer Kollision mit einem Polizeiauto auf einem Betonsockel. Obwohl die vier Insassen den Lenker zunächst verschwiegen, gestand der 16-Jährige schließlich die Tat. Als Motive gab er Panik und den mangelnden Führerschein an, zudem wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.