Mehrere Feuerwehren im Einsatz: Neue Details zu Carportbrand

Ein Carport- bzw. Garagenbrand in der Gemeinde Keutschach hat am Sonntagvormittag einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nun wurden weitere Informationen zum Einsatz bekannt.

Am Sonntagvormittag kam es in der Gemeinde Keutschach zu einem Brand eines Carports bzw. einer Garage, der einen umfangreichen überörtlichen Feuerwehreinsatz auslöste. Die Feuerwehr Viktring – Stein/Neudorf wurde um 11.33 Uhr gemeinsam mit mehreren weiteren Feuerwehren alarmiert. 5 Minuten berichtete bereits: „Was ist da los?“: Rauchwolke erstreckt sich über Klagenfurt-Land.

©Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf

Nun wurden weitere Informationen zu dem Einsatz bekannt. Bereits bei der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Die erst eintreffenden Kräfte begannen umgehend gemeinsam mit den Einsatzkräften aus Keutschach und Reifnitz mit einem umfassenden Löschangriff. Parallel dazu wurde eine stabile Wasserversorgung aufgebaut, während weitere Einheiten nachrückten.

Im Verlauf des Einsatzes kam auch eine Drehleiter zum Einsatz, um den Dachbereich zu kontrollieren und gezielt Öffnungen zur Brandbekämpfung zu schaffen. Besonders herausfordernd war eine Photovoltaikanlage, die bereits durch das Feuer beschädigt wurde. Durch den koordinierten Einsatz aller beteiligten Feuerwehren konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Anschließend folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten und Sicherungsmaßnahmen. Insgesamt standen 19 Mitglieder der Feuerwehr Viktring – Stein/Neudorf im Einsatz, unterstützt von mehreren umliegenden Feuerwehren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 18:27 Uhr aktualisiert