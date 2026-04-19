Nach Fahndung: Bankräuber von Ferlach wurde gefasst

Nach dem Banküberfall auf die Volksbank in Ferlach Mitte März konnte nun ein 48-jähriger Verdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden.

Szenen wie aus einem Kriminalfilm spielten sich am Vormittag des 16. März in Ferlach ab: Ein bislang unbekannter, bewaffneter Mann stürmte gegen 9 Uhr eine örtliche Bankfiliale, erbeutete Bargeld und wählte anschließend ein eher ungewöhnliches Fluchtmittel. Er entkam unerkannt mit einem Fahrrad. 5 Minuten berichtete ausführlich darüber: Banküberfall in Ferlach: Täter vermutlich bewaffnet. Nun gibt es Neuigkeiten zu dem Vorfall.

Fahndung erfolgreich: Bankräuber von Ferlach wurde gefasst

Der mutmaßliche Täter wurde nun festgenommen. Ersten Informationen zufolge handelte es sich dabei um einen 48-jährigen Mann. Nähere Details zur Identität sind noch nicht bekannt. Der 48-Jährige befindet sich in der Justizanstalt Klagenfurt, eine Untersuchungshaft wurde beantragt.

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Banküberfall in Ferlach: Polizei fahndete nach Täter

Nach dem Banküberfall liefen die Ermittlungen auf Hochtouren, erste Fahndungsbilder mit der Bitte nach Hinweisen wurden veröffentlicht. Knapp drei Wochen nach der Tat intensivierte die Kärntner Polizei die Suche nach dem flüchtigen Täter und setzte dabei erneut auf die Mithilfe der Bevölkerung. Im Fokus der Ermittler stand das zur Flucht genutzte Zweirad. Dieses dürfte die Polizei letztendlich auch zum Täter geführt haben.

Gestohlenes Rad führte Polizei zum Tatverdächtigen

Denn Ausgangspunkt der Ermittlungen war das Fluchtfahrrad des Täters, das nach dem Überfall im März sichergestellt und schließlich einem gestohlenen Mountainbike zugeordnet werden konnte. Ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte die Beamten schließlich auf die richtige Spur. Der Verdächtige lebte offenbar im selben Wohnumfeld, aus dem das Fahrrad entwendet worden war. Der Besitzer des Fahrrads erstatte schließlich Anzeige bei der Polizei, wie die Kronen Zeitung berichtet. Die Festnahme erfolgte schließlich auf einem Tennisplatz in Ferlach, im Anschluss folgte eine Wohnungsdurchsuchung im näheren Umfeld.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 19:59 Uhr aktualisiert