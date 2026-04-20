Badesaison in Klagenfurt startet bald – das ist heuer neu

Jetzt ist es fix: Am 1. Mai öffnen die Klagenfurter Bäder wieder ihre Tore. Die Strandbäder Klagenfurt, Loretto und Maiernigg sind damit wieder bereit für Badegäste. Hier erfährst du, was sich heuer ändert.

Die Klagenfurter Bäder rüsten sich für die Sommersaison. Am 1. Mai wird heuer die große Eröffnung stattfinden, wie die Stadt Klagenfurt am 20. April informierte. Damit startet an diesem Datum bereits die 102. Saison.

Weniger schleppen

Wer spontan ins Strandbad kommen will, muss heuer weniger mitschleppen: Erstmals gibt es dort heuer nämlich eine eigene Verleihstelle direkt beim Eingang. Dort kann man sich Liegen, Sonnenschirme oder auch Sportgeräte wie Stand-up-Paddles ausborgen. Auch verlorene Gegenstände werden dort gesammelt.

Mehr Sicherheit im Bad

Auch beim Thema Sicherheit wurde nachgerüstet. Bereits im Vorjahr wurden sogenannte „Rescue Points“ mit verschiedenen Rettungsgeräten wie Defibrillatoren installiert. Heuer sind zusätzlich Bademeister mit einem neuen Boot im Einsatz.

©STW/Michael Stabentheiner Das Strandbad Klagenfurt rüstet sich bereits für die Sommersaison.

Preise gestiegen

Der Eintritt kostet für Erwachsene an den Strandbadkassen ein wenig mehr als im Vorjahr: An den Strandbadkassen sind für einen Erwachsenen 7,20 Euro pro Tag fällig, online ist die Tageskarte mit 6,90 Euro etwas günstiger. Im Vorjahr waren es 7 Euro an der Kassa bzw. 6,70 Euro beim Onlinekauf. Eine Saisonkarte kostet für Erwachsene heuer 91,50 Euro (Kassa) bzw. 87,50 Euro (online). Gruppen wie Kinder, Familien oder Studierende bekommen Ermäßigungen. Die Saisonkarte kann man mittlerweile auch digital am Handy speichern und vorzeigen. „Alle Infos zu Tickets und anderen Fragen rund um die Strandbäder gibt es aktuell – noch bis einschließlich April – täglich von 14:30-18:30 Uhr bei einem eigenen Infostand in den CityArkaden Klagenfurt“, so die Stadt.

©STW/Martin Steinthaler Am 1. Mai öffnen die Klagenfurter Bäder heuer ihre Pforten.

Veranstaltungen stehen an

Neben dem normalen Badevergnügen stehen auch heuer wieder verschiedene Veranstaltungen auf dem Strandbad-Programm – darunter ein Familienfest, ein Schwimmevent und ein Freiluftkino direkt am See.

Diese Veranstaltungen finden heuer im Strandbad Klagenfurt statt: Samstag, 4. Juli : Familienfest inklusive Sautrog-Regatta

: Familienfest inklusive Sautrog-Regatta Sonntag, 26. Juli : „Schwimmen statt Baden“ im Strandbad

: „Schwimmen statt Baden“ im Strandbad Samstag, 1. August : „Movie at the Lake“

: „Movie at the Lake“ Samstag, 12. September: Konzert am Steg

Mit dem Bus ins Bad

Wer sich die Parkplatzsuche sparen will, kann bequem mit dem Bus anreisen. Mehrere Linien fahren direkt in die Ostbucht. „Die Linien C, 4 und 20 fahren täglich in die Ostbucht: An den Wochenenden sind zusätzlich die Linien 2 und 8 im Einsatz sowie von 1. Mai bis 30. September außerdem die Linie 10“, so die Stadt abschließend.