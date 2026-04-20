Vermeintlicher „Heckenbrand“ fordert fünf Kärntner Feuerwehren

Am Sonntag (19. April) heulten im Bezirk Klagenfurt-Land gegen Mittag die Sirenen. Wie berichtet rückten fünf Feuerwehren zu einem Brandgeschehen aus. Wie die Feuerwehr Keutschach nun in den sozialen Medien informierte, gingen die Florianis zunächst von einem Heckenbrand aus. Doch vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein drastischeres Bild: „Schnell stellte sich aber heraus, dass ein Nebengebäude in Vollbrand stand“, so die Feuerwehr Keutschach. Konkret war es ein Carport, das in Flammen stand.

Brand griff auf Wohnhaus über

Sofort begannen die Florianis mit dem Innen- und Außenangriff, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Kurz danach trafen weitere Tanklöschwagen der Feuerwehren Reifnitz, Viktring, Schiefling und Techelweg ein, um die vorläufige Wasserversorgung sicherzustellen. Die Feuerwehren bauten eine Schlauchleitung von mehreren hundert Metern zum Hochbehälter Rauth auf. „Zu diesem Zeitpunkt hatte das Feuer des brennenden Carport´s bereits auf die Fassade des Wohnhauses übergegriffen, weshalb zusätzlich ein zweiter Außenangriff von der Südwestseite vorgenommen wurde“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Reifnitz die Situation. Mithilfe der Drehleiter der Feuerwehr Viktring wurde schließlich ein Teil des Daches geöffnet, um die Lage im Dachstuhl kontrollieren zu können.

©FF Reifnitz

Schnelles Handeln erforderlich

Glücklicherweise gelang es den Florianis recht rasch, das Feuer unter Kontrolle zu bringen: „Noch vor 13 Uhr konnte Brand aus gegeben und mit den Nachlösch- sowie Sicherungsaufgaben begonnen werden“, so die Feuerwehr Keutschach. Bei diesem Einsatz musste es übrigens aufgrund der Wetterprognose besonders schnell gehen: „Der Einsatz konnte zum Glück vor dem Einsetzen des Starkwindes und dem Regen beendet werden“, so die Keutschacher Florianis. Glücklicherweise wurde bei dem Brand laut Auskunft der Feuerwehr Reifnitz niemand verletzt: „Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und die Einsatzkräfte alarmieren.“ Nun ermittelt die Polizei hinsichtlich der Brandursache.