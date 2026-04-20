Feuerwehreinsatz in Viktring: Umgestürzter Baum blockierte Fahrbahn

Am Montagmorgen beseitigten die Feuerwehren Viktring und Klagenfurt einen umgestürzten Baum im Ortsgebiet. Die Straße wurde nach kurzer Zeit wieder freigegeben.

Am frühen Montagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf um 6:22 Uhr zu einem technischen Einsatz im Ortsgebiet von Viktring (Klagenfurt) gerufen. Unter dem Einsatzstichwort T1 rückten insgesamt elf Einsatzkräfte aus, um gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee ein Verkehrshindernis zu beseitigen.

Hindernis wurde entfernt

Ursache für die Alarmierung war ein umgestürzter Baum, der die Fahrbahn blockierte. Die Einsatzkräfte entfernten das Hindernis unter Einsatz einer Motorsäge und manueller Arbeit. Nach der anschließenden Reinigung der Verkehrsfläche konnte der Einsatz zügig beendet werden. „Im Anschluss wurde ebenso die Verkehrsfläche gereinigt. Nach kurzer Zeit konnten wir wiederum die Einsatzbereitschaft auf der eigenen Wache wiederherstellen“, so die Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf in den sozialen Medien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 14:45 Uhr aktualisiert