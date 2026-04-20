Decken-Schaden in Klagenfurter Schule: Zahlreiche Räume gesperrt

Decken-Vorfall in der MS St. Peter: Die Schule sperrt vorsorglich ein Stockwerk. Die politische Führung reagierte umgehend auf die Situation.

In der Klagenfurter Mittelschule St. Peter kam es heute zu einer unvorhergesehenen Sperrung: Das gesamte dritte Obergeschoss wurde von der Stadt vorsorglich für den Unterricht geschlossen. Auslöser für die Maßnahme war ein gelöstes Deckenelement in einem Abstellraum.

Vorsorgliche Schließung der Sonderunterrichtsräume

Da die Stadt Klagenfurt für die Gebäudeerhaltung zuständig ist, veranlasste sie die sofortige Sperre, bis die genaue Ursache für den Defekt geklärt werden kann. Betroffen sind vor allem spezialisierte Räume, darunter die EDV- und Musikzimmer. Ein möglicher Zusammenhang mit den schweren Unwettern des gestrigen Tages wird derzeit geprüft. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.

„Kein Risiko eingehen“

Die politische Führung reagierte umgehend auf die Situation. Stadtrat Julian Geier hat bereits einen unabhängigen Ziviltechniker mit einer umfassenden Prüfung beauftragt. „Dieser Vorfall ist alarmierend und wir können froh sein, dass niemand zu Schaden gekommen ist“, so Stadtrat Julian Geier. „Ziel ist eine umfassende Überprüfung aller Räume im betroffenen Gebäude, um sicherzustellen, dass sich ein derartiger Vorfall nicht in Klassenzimmern wiederholt. Die Sicherheit unserer Kinder und Lehrkräfte hat oberste Priorität. Hier dürfen wir kein Risiko eingehen.“

Sanierungsbedarf am Standort

Der Vorfall rückt den baulichen Zustand der 1967 errichteten Schule erneut in den Fokus. Am Standort St. Peter werden aktuell rund 750 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Zwar existieren bereits konkrete Pläne für eine umfassende Sanierung des Gebäudes, die geschätzten Kosten hierfür sind jedoch massiv: Sie belaufen sich auf rund 27,5 Millionen Euro. Wie lange die Sperre im dritten Stock aufrecht erhalten werden muss, hängt nun von den Ergebnissen der ziviltechnischen Untersuchung ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 17:02 Uhr aktualisiert