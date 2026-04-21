Landesjugendsingen Kärnten: 64 Jugendchöre begeistern in Klagenfurt

Das Kärntner Landesjugendsingen versammelt rund 2.500 Teilnehmende in Klagenfurt. Die besten Formationen qualifizieren sich für den Bundesbewerb in Linz.

Bis Mittwoch stellen 64 Chöre ihr Können im Konzerthaus unter Beweis. Die Initiative des Landes Kärnten und der Bildungsdirektion bildet die Spitze von zuvor 19 regionalen Bewerben. Bildungslandesrat Peter Reichmann würdigte beim heutigen Schlussakt das Engagement der Jugendlichen: „Mit eurem Einsatz, eurer Disziplin und vor allem mit eurer Begeisterung habt ihr gezeigt, wie lebendig die Chorkultur in Kärnten ist und wie wichtig Chöre für die Kultur- und Bildungsregion Kärnten sind.“

Kunst und Pädagogik vereint

Neben dem künstlerischen Aspekt hob Reichmann die soziale und pädagogische Bedeutung hervor: „Was beim gemeinsamen Singen vermittelt wird ist weit über die Bühne hinaus von großer Bedeutung. Musikalische Bildung leistet einen wertvollen Beitrag zur kognitiven Entwicklung und stärkt Konzentration, Kreativität sowie Teamfähigkeit.“

Sieger qualifizieren sich für Linz

Während die Urkunden die Leistung sichtbar machen, stünden die Erfahrung und die Freude am Miteinander im Vordergrund. Den Siegern winkt die Teilnahme am Bundesjugendsingen in Linz, dem größten Wettbewerb dieser Art in Europa.