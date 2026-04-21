„Bruchbuden“: Heftige Kritik nach Deckeneinsturz an Klagenfurter Schule

Nach dem gestrigen Deckeneinsturz an einer Mittelschule in Klagenfurt kritisieren die NEOS die Stadtregierung scharf und fordern eine raschestmögliche Sanierung des maroden Gebäudes.

In der Klagenfurter Mittelschule St. Peter kam es gestern (21. April) zu einem Schockmoment: Ein Deckenelement in einem Abstellraum brach plötzlich herunter. Nach dem Vorfall wurde das gesamte dritte Obergeschoss vorsorglich gesperrt. In dem Geschoss befinden sich hauptsächlich EDV- und Musikräume.

Unabhängige Prüfung beauftragt

Nun wird seitens der Stadt Klagenfurt geprüft, wie es zu dem Einsturz kommen konnte und wie lange die Sperre aufrechterhalten werden muss. Bereits gestern äußerte sich ÖVP-Stadtrat Julian Geier zu dem Einsturz und erklärte: „Dieser Vorfall ist alarmierend und wir können froh sein, dass niemand zu Schaden gekommen ist.“ Eine Prüfung durch einen unabhängigen Ziviltechniker wurde bereits in Auftrag gegeben.

„Die Kinder zahlen den Preis“

Die NEOS reagierten in einer Presseaussendung und kritisieren den Zustand des Schulgebäudes mit klaren Worten: „In den letzten Jahren sind Millionen im Sumpf des Rathauses versickert, anstatt sie in die Zukunft unserer Kinder zu investieren. Spätestens jetzt beginnt diese Zukunft zu bröckeln. Die Kinder zahlen den Preis für das politische Versagen der Stadtregierung“, so NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer.

Teure Sanierungspläne

Sie fordern die Regierung auf, sofort Geld für die Sanierung der Mittelschule St. Peter und auch der Volksschule Spitalberg freizumachen. In Letzterer steht der Turnsaal kurz vor dem Einsturz. „Wer unsere Schulen zu Bruchbuden verkommen lässt, dem sollten wir nicht länger die Zukunft unserer Kinder und dieser Stadt anvertrauen“, so Glanzer abschließend. Pläne für eine umfassende Sanierung der 1967 gebauten Mittelschule St. Peter gibt es bereits, doch die geschätzten Kosten sind extrem hoch: 27,5 Millionen Euro werden dafür veranschlagt. Eine Mammutaufgabe angesichts des gebeutelten Klagenfurter Stadtbudgets.