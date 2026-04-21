Grabungsarbeiten in Klagenfurt: „Mit Stau ist zu rechnen“

Autofahrer brauchen derzeit auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt mehr Geduld. Bei der Kreuzung Keutschacher Straße wird gebaut – und das sorgt für Verkehrsbehinderungen.

Bei der Kreuzung Rosentaler Straße/Keutschacher Straße in Klagenfurt finden aktuell Grabungsarbeiten statt, die zu Verzögerungen führen. Betroffen ist der Bereich stadteinwärts auf der Höhe von „Action“. Der Verkehr wird dort zeitweise nur einspurig geführt, informiert die Stadt am Dienstag (21. April). „Vor allem in den Stoßzeiten ist daher mit Stau und Zeitverlust zu rechnen“, so die Stadt. Gearbeitet wird nur tagsüber.

Auch Öffis betroffen

Auch für Öffinutzer gibt es eine kleine Änderung: Eine Ersatzhaltestelle wurde rund 60 Meter weiter stadteinwärts eingerichtet. Die gute Nachricht: Die Bauarbeiten sollen nicht mehr lange dauern. Voraussichtlich bis 26. April sollte alles erledigt sein.