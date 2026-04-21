Unwetterschaden: Turnsaal in Klagenfurter Volksschule gesperrt

Nach dem Deckeneinsturz, der gestern in einer Klagenfurter Mittelschule zur Sperre eines Stockwerks führte, musste nun auch ein Turnsaal in einer Volksschule dicht gemacht werden.

An der Mittelschule St. Peter in Klagenfurt ist es am 21. April zu einem besorgniserregenden Zwischenfall gekommen: In einem Abstellraum löste sich plötzlich ein Teil der Decke und stürzte herunter. Aus Sicherheitsgründen wurde daraufhin das gesamte dritte Obergeschoss gesperrt. Dort befinden sich vor allem EDV- und Musikzimmer.

Turnsaal nicht benutzbar

Doch nicht nur die Mittelschule St. Peter hat mit maroder Infrastruktur zu kämpfen: Am gleichen Abend wurde bekannt, dass auch dass auch der Turnsaal der VS 13 am Spitalberg nach einem Unwetterschaden bis auf Weiteres nicht genutzt werden kann. Grund ist hier eine Deckenvernässung. Die NEOS reagierten bereits auf die beiden Vorfälle und fordern eine raschestmögliche umfassende Sanierung der desolaten Gebäude.

„Wir dürfen absolut kein Risiko eingehen“

Nachdem zunächst die Überprüfung des Vorfalls in der Mittelschule St. Peter durch einen unabhängigen Ziviltechniker eingeleitet worden war, wurde der Auftrag mittlerweile auf die VS Spitalberg ausgeweitet, wie ÖVP-Stadtrat Julian Geier am Dienstag (21. April) informierte. Mithilfe der Prüfung soll sichergestellt werden, dass sich ein derartiger Vorfall nicht etwa in den Klassenräumen wiederholen kann. „Die Sicherheit unserer Kinder und Lehrkräfte hat oberste Priorität. Wir dürfen absolut kein Risiko eingehen“, betont Geier.

©ÖVP Klagenfurt ÖVP-Stadtrat Julian Geier will die Finanzierung für die Schulsanierung sicherstellen.

Geier will Gelder umschichten

Geier kündigt weiters an, im heutigen Stadtsenat die Finanzierung der notwendigen Brandschutzmaßnahmen für die MS St. Peter eigenständig durch Umschichtungen innerhalb seines Ressorts sicherzustellen. „Insgesamt werden Rücklagen aus Vermögensveräußerungen in Höhe von 1.153.000 EUR ausschließlich von Seiten des Facility Managements zur Verfügung gestellt“, heißt es in einer Presseaussendung zum Thema.

Gespräche folgen

Die jüngsten Vorfälle zeigen, dass in den älteren Klagenfurter Schulen genau hingeschaut werden muss. Und das will Geier jetzt tun. In den nächsten Wochen will er sich mit en Elternvertretern und Direktoren der betroffenen Schulen zu Terminen zusammenfinden, um langfristige, realistische Lösungen zu suchen.